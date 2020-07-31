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Aktüel

Baklavaların arasında sahte pasaport ele geçirildi

"Baklava" şifresiyle sahte pasaport yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 11:06:36 -
Baklavaların arasında sahte pasaport ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "baklava" şifresiyle sahte pasaport hazırlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişinin Beybahçe Mahallesi'ndeki bir tatlıcıda sahte pasaport hazırladığı bilgisine ulaştı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, baklava tepsilerinin arasında çok sayıda yabancı ülkelere ait boş pasaport ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin pasaport talep edenlerle yaptığı görüşmelerde "baklava" şifresini kullandıkları öğrenildi.

Haklarında "resmi evrakta sahtecilik" suçundan işlem yapılan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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