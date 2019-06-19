0553 313 94 23

Baklava kutularından çıkanlar polisi şoke etti!

Kilis'te, eş zamanlı düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda, baklava kutularına gizlenmiş 448,14 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan Suriye uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:04
Baklava kutularından çıkanlar polisi şoke etti!

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, eş zamanlı 4 ayrı operasyon düzenlendi. Baklava kutularının içerisinde 448,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Suriye uyruklu M.D, A.H. ve A.H.M. ile N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 Suriyeli zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:04
  1. Kilis
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Metamfetamin
  4. baklava kutuları
  5. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzungöl’e turistler için semt polikliniği
    1. Uzungöl’e turistler için semt..
    2. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    3. Rusya’dan kriz çıkaracak hamle! Savaş..
    4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk..
    5. Bursa’da ‘Üç Silahşör’ rüzgârı
    6. "Raylı sistem inşasında İstanbul..
    7. Bunu da gördük! Kemalist Doğu..
    8. Huawei'den bulut uygulamalarının..
    9. Alan'ı darbeden 4 saldırgan cezaevinde
    10. Erdemli’de asfalt çalışmaları sürüyor
    11. Yağmurun bozduğu yollarda belediye..
    12. Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Primlerden çok..
    13. Helesa şenliklerinde toplanan para 25..
    14. İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı
    15. CHP'lilerin "montaj" iddiaları çürüdü!..
    16. KAEÜ’sinde Lokman Hekim Tıp Tarihi..
    17. Yeni Ford Transit ve Custom modelleri..
    18. Sinop’ta 10 kilogram ağırlığında..
    19. 4 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Başkan Kayda’dan Kaymakam Sağlam’a..
    21. Satınalma gücü paritesi
    22. (Özel) 30 balık adam, kayıp iş adamı..
    23. Araklı'daki sel (1)
    24. “Bu Sülün Osman, CHP’yi de batırır..
    25. Yaz sezonuna özel elbiseler
    26. Manisa’da FETÖ operasyonu
    27. Düzce'deki sağanak
    28. "ABD barışa karşılık toprak prensibini..
    29. Trabzon’da şüpheli ölüm
    30. Gerilim tırmandı! Petrol şirketine..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz