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Kadın - Aile Baklalı enginar nasıl yapılır? | Baklalı enginar tarifi
Kadın - Aile

Baklalı enginar nasıl yapılır? | Baklalı enginar tarifi

Enginar, lezzetiyle içimize su serpen, tazelik veren sebzelerin başında gelmektedir. Zeytinyağlı yemeğinden enginar dolmasına kadar birçok çeşidi yapılmaktadır. Tarifler arasında iç bakla başka bir güzellik katmaktadır. Peki, baklalı enginar nasıl yapılır? Baklalı enginar tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 21:34:00 -
Baklalı enginar nasıl yapılır? | Baklalı enginar tarifi

Baklalı enginar tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

5 tane ayıklanmış enginar, 300 gram iç bakla, 1 demet dereotu, 1 bağ taze soğan, 1,5 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 tane taze sıkılmış limon suyu, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay bardağı ılık su

Baklalı enginar nasıl yapılır?

Öncelikle taze enginarları dikkatli bir şekilde ayıklamalısınız. Daha sonra enginarların çanakları kararmaması için limon suyu ilave edip bol suda bekletmeniz gerekir.

Kabukları ayıklanmış iç baklaları durulamayı unutmayın. Ardından uç kısımlarını kestiğiniz ve ayıkladığınız taze soğanları incecik kesmelisiniz.

Bol suda yıkayıp kuruttuğunuz dereotunu incecik kıymanız gerekir. Ayrı bir kapta zeytinyağı, toz şeker, tuz ve taze sıkılmış limon suyunu bir çırpıcı yardımıyla karıştırmalısınız.

Suyunu süzdürdüğünüz enginar çanaklarını tencereye koyun ve İç baklaları ilave edin. Bakla ve enginarların üzerini lezzet vermesi adına bolca doğranmış taze soğan ve dereotu koyun.

Zeytinyağlı, limon sulu karışımı enginarların üzerine iyice gezdirmeyi ihmal etmeyin. İsteğe göre limon suyu miktarını arttırabilirsiniz.

Son olarak az miktarda ılık su koyup kapağı kapalı tencerede enginarları yumuşayana kadar pişirmelisiniz. İsteğe göre düdüklü tencere kullanabilirsiniz.

Pişen iç baklalı enginarları içi dolu çanaklar şeklinde servis tabağına dizip oda sıcaklığında bekletmeniz gerekir. Ilık hale geldikten sonra buzdolabında soğutup sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun…

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