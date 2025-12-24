Bakkalda denetimde şok: Bozuk ürünlere el konuldu!
Şanlıurfa’da bir bakkalda yapılan denetimlerde çok sayıda bozulmuş ve tarihi geçmiş ürüne el konuldu.
Denetimlerde çok sayıda bozuk gıda maddesi tespit edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekiplerinin de destek verdiği denetimde, dükkanda bulunan gıda maddelerinin neredeyse tamamının son tüketim tarihinin geçmiş, küflenmiş ve kurtlanmış olduğu tespit edildi.
Sağlıksız şartlarda muhafaza edilen, aralarında tarihi geçmiş bulgur, makarna, bakliyat, bozulmuş ve kokmuş yağ, pekmez, salamura zeytin ve yaprak gibi ürünler araçlara yüklenip, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken, iş yeri sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.