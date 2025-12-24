  • İSTANBUL
Akım dediğin böyle olur! Camiler sabah namazında doldu taştı

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"

CHP 5816 üzerinden “sansür” istiyor

"Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Moskova’da stratejik zirve: "Yeni Suriye" Rusya ile masada!

DMM'den 'Türk gemisi vuruldu' haberlerine yalanlama: Eski görüntüleri 'yeni' diye servis ettiler
Yerel Bakkalda denetimde şok: Bozuk ürünlere el konuldu!
Yerel

Bakkalda denetimde şok: Bozuk ürünlere el konuldu!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şanlıurfa’da bir bakkalda yapılan denetimlerde çok sayıda bozulmuş ve tarihi geçmiş ürüne el konuldu.

Denetimlerde çok sayıda bozuk gıda maddesi tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekiplerinin de destek verdiği denetimde, dükkanda bulunan gıda maddelerinin neredeyse tamamının son tüketim tarihinin geçmiş, küflenmiş ve kurtlanmış olduğu tespit edildi.

Sağlıksız şartlarda muhafaza edilen, aralarında tarihi geçmiş bulgur, makarna, bakliyat, bozulmuş ve kokmuş yağ, pekmez, salamura zeytin ve yaprak gibi ürünler araçlara yüklenip, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken, iş yeri sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

