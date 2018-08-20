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Bakkal: Talihsiz bir maç oynadık

Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Mesut Bakkal, açıklamalarda bulundu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:19
Bakkal: Talihsiz bir maç oynadık

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal,MKE Ankaragücü yenilgisinden gereken dersi çıkarıp, bu mağlubiyeti telafi edebilecek güce sahip olduklarını söyledi.

Bakkal, Süper Lig'in ikinci haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Oyuna iyi başladıklarını belirten Bakkal, şunları kaydetti:

"10 kişi kalmamıza rağmen yarı sahada oynayan bir takım vardı. Talihsiz gol yedik. Yediğimiz birinci golden sonra toparlanmaya çalıştık. Bugün özellikle ilk devredeki oyunumuzla ve 10 kişi kalana kadar mağlubiyeti hak etmedik. Talihsiz bir maç oynadık. Oyuncularımız, bunu telafi edecek güce sahipler. Gerekli dersi çıkarıp yolumuza devam edeceğiz."

"Onsuz da (Emre Akbaba) oynamaya alışmamız gerekiyor." diyen Bakkal, Galatasaray'a transfer olan futbolcunun boşluğunun nasıl doldurulacağına yönelik kararın kulüp yöneticileriyle yapılacak toplantıdan sonra verileceğini sözlerine ekledi.

İSMAİL KARTAL: "OYUNCULARIMIZ BAYRAM ÖNCESİ BİZE HEDİYE VERDİLER"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise rakiplerini çok iyi analiz ederek Alanya'ya geldiklerini söyledi.

Yeni transferleri lisansları yetiştirilemediği için maç kadrosuna alamadığını açıklayan Kartal, taktik disipline bağlı iyi mücadele ederek üç puan kazandıklarını dile getirdi.

Çok açılmadan rakibi çekerek, arkada boş alanlar açıp kontra ataklarla maçı kazanmayı bildiklerini ifade eden Kartal, "Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Buradan istediğimiz üç puanı aldık. Oyuncularımız bayram öncesi bize hediye verdiler, kendilerini tebrik ediyorum. Galibiyet camiamıza, taraftarımıza armağan olsun." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:19
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. MKE Ankaragücü
  3. İsmail Kartal
  4. Mesut Bakkal
  5. Alanyaspor
  6. Ankaragücü

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