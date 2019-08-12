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Bakırköy'de zincirleme trafik kazası

İstanbul Bakırköy'de yarıştığı iddia edilen iki otomobil kazaya neden oldu. Kazayı yara almadan atlatan sürücüler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:30
Bakırköy'de zincirleme trafik kazası

Bakırköy, D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki biri lüks iki otomobil ve iki taksinin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada kimse yaralanmazken iddiaya göre kazaya neden olduğu ileri sürülen taksi sürücüsü aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde taksiyi bırakan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay Bakırköy, D-100 Karayolu Ankara istikameti Şirinevler mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi.

Yarıştığı iddia edilen bir taksi ve otomobil kazaya neden oldu ve lüks araca çarptı. Arkadan gelen başka bir taksi de lüks otomobile çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücüler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İddiaya göre, kaza sonrası taksi sürücüsü yaklaşık 100 metre ileride aracından inerek kaçtı. Polis ekipleri kaçtığı iddia edilen taksi sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

Bir süre sonra olay yerine gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi polis ekiplerine taksi sürücüsünün kendisi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine polis ekipleri de taksi sürücüsünün farklı kişi olabileceği şüphesi üzerinde durduğu gerekçesiyle gelen kişiyi polis merkezine götürdü. Kazaya karışan araçlar da çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:30
  1. Ankara
  2. Bakırköy
  3. D-100 Karayolu
  4. Şirinevler

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