Bakırköy'de trafikte bir vatandaşı darbetmişlerdi! Düğün konvoyundakiler 21 bin lirayla kurtardı
Bakırköy’de trafikte bir vatandaşı darp eden düğün konvoyunda bulunanlar şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanırken saldırganlara toplamda 21 bin 653 lira para cezası kesildi.
Bakırköy ilçesindeki sahil yolunda trafiği yavaşlatan düğün konvoyundaki araçlar nedeniyle birçok sürücü ve vatandaş mağdur olmuştu.
Bir vatandaş duruma tepki gösterince konvoyda bulunanlar tarafından darp edilmişti. Saldırı sonucunda vatandaş yaralamıştı.
Bedeli 21 bin 653 lira!
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler kimlikleri tespit edildi. Şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda; E.D. , M.F.K. , M.K. , M.T.C. ve A.K. yakalandı. Şahıslara çeşitli suçlardan toplam 21 bin 653 TL idari para cezası uygulandı.