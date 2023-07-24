Bakırköy Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu cevabı! Stüdyo buz kesti

CHP'deki Belediye başkanları toplantısında yaşanan tartışmayla ilgili konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "İmamoğlu bana herhangi bir laf atmadı, sataşma olmadı. Yerime geçtim oturdum. Kürsüye davet edilirken İmamoğlu ‘En son ben konuşacaktım, benden sonra konuşmacı olmayacaktı. Bakırköy’de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?’ dedi. Bakırköy’ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi’nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum. İncirli Caddesi'nde hiçbir trafik sorunu yaşanmazdı, geçmişte 2 gidiş 2 geliş caddesi vardı. Trafik sorunu yaşanmazdı. Şimdi gidiş caddesi oldu, orada yaşanan trafik sorunundan dolayı esnaf ve vatandaş muzdarip. Sivrisinek ilaçlama büyükşehirin yetki ve sorumluluğudur. Mart, Nisan ayında larva ile mücadele yapılmadığı için yurttaşlarımız sivrisineklerden muzdarip'' ifadelerini kullandı.