Bakırhan, HADEP’in kurucusu Bozlak’ın kabrini ziyaret etti! 21’inci yüzyıl Kürt yüzyılı olacak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakırhan, HADEP’in kurucusu Bozlak’ın kabrini ziyaret etti! 21’inci yüzyıl Kürt yüzyılı olacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, vefatının 11’inci yıl dönümünde HADEP kurucu Genel Başkanı Murat Bozlak’ı Ankara’daki mezarı başında düzenlenen törenle andı. 21’inci yüzyılın Kürtlerin kazanımlarıyla dolu bir dönem olacağına dikkat çeken Bakırhan, bir sonraki anma töreninde Kürtlerin başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu genelinde elde edeceği kazanımlarını paylaşmayı ümit ettiklerini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, HADEP kurucu Genel Başkanı Murat Bozlak’ın Ankara’daki mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı. Beraberindeki heyetle birlikte Bozlak’ın mücadelesine vurgu yapan Bakırhan, bugün gelinen noktanın Bozlak gibi dil, kültür ve eşit haklar için bedel ödeyenlerin sayesinde olduğunu ifade etti.

“İttifakları büyüterek yaşamını yitiren mücadele arkadaşlarına layık olacaklarını” belirten Bakırhan,

 21’inci yüzyılın Kürt halkının kazanımlarıyla dolu bir dönem olacağına dikkat çekerek "Kürt yoktur" denilen karanlık yıllarda Murat Bozlak ve yol arkadaşlarının büyük bedeller ödeyerek Kürt realitesini dünyaya tanıttığını hatırlattı.

TÜRKİYE VE ORTADOĞU’DAKİ KAZANIMLARLA GELECEĞİZ

Bozlak’ın genel başkanlık yaptığı dönemin faili meçhul cinayetler ve ağır baskılarla geçtiğini ifade eden Bakırhan, devraldıkları mücadele bayrağını kararlılıkla taşımaya devam edeceklerini vurgulayarak, geleceğe dair umutlu olduklarını belirtti.

Önümüzdeki dönemin Kürtler için kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Bakırhan, bir sonraki anma töreninde Kürtlerin başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu genelinde elde edeceği demokratik hak ve özgürlük kazanımlarını paylaşmayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

 

1
