Bakırda rekor bitti! Stoklar şişti, güçlü dolar maden devini tahtından indirdi

Yeniakit Publisher
Küresel piyasaların "doktoru" olarak bilinen bakır, haftayı kırmızı bölgede kapatmaya hazırlanıyor. Son dönemde arz endişeleriyle peş peşe rekorlar kıran bakır fiyatları, 6 Şubat 2026 itibarıyla rotayı aşağı çevirdi. Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören bakır, dünya genelinde artan stok verileri ve ABD dolarının rakipleri karşısında değer kazanmasıyla birlikte yatırımcısını üzdü. Sanayi üretiminin en önemli ham maddelerinden biri olan bakırda yaşanan bu gerileme, emtia piyasalarında "düzeltme mi yoksa çöküş mü?" sorularını beraberinde getirdi.

Bakır, artan stoklar ve güçlü doların etkisiyle dalgalı geçen haftayı düşüşle kapatmaya yöneldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 2,07 düşerek ton başına 100.380 yuan seviyesine geriledi. Haftalık kayıp ise yüzde 7,34'e ulaştı. Gün içinde fiyatlar yüzde 4,47 düşüşle 97.920 yuan seviyesini gördü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır ise yüzde 0,59 düşüşle ton başına 12.827,50 dolara indi ve haftalık bazda yüzde 2,52 kayba yöneldi. Gün içindeki en sert düşüş yüzde 2,91 olarak kaydedildi.

 

DÜZELTME SÜRECİ BAŞLADI

Bakır, 29 Ocak'ta ulaştığı rekor seviyenin ardından yatırımcıların uzun pozisyonlarını azaltmasıyla altın ve gümüş gibi değerli metallerle birlikte bir düzeltme sürecine girdi. Salı günü kısa süreli toparlanmanın ardından teknoloji hisseleri ve değerli metaller öncülüğünde satışlar yeniden hız kazandı.

Piyasadaki zayıflıkta, büyük borsalara kayıtlı depolardaki bakır stoklarının artması da etkili oldu. LME bakır stokları ocak ortasından bu yana yükselişini sürdürerek çarşamba itibarıyla 180.575 tona ulaştı. Comex bakır stokları 586.429 kısa ton ile rekor seviyeye çıkarken, SHFE'de stoklar 133.004 ton ile nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

 

DOLARDAKİ GÜÇLENME METALLER ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU

ABD dolarının iki haftanın zirvesine yakın seyretmesi, dolarla fiyatlanan emtiaları diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. Sucden Financial analistleri, uzun pozisyonların çözülmesinin özellikle Ay Yeni Yılı öncesinde likiditenin azalmasıyla fiyat hareketlerini oynak tutabileceğine dikkat çekti.

Diğer metallerde de düşüşler gözlendi: SHFE'de alüminyum yüzde 0,97, çinko yüzde 0,65, kurşun yüzde 0,15, nikel yüzde 2,35 ve kalay yüzde 5,60 geriledi. LME'de ise alüminyum yüzde 0,05, çinko yüzde 0,08, kurşun yüzde 0,20, nikel yüzde 1,15 ve kalay yüzde 2,01 değer kaybetti.

 

SPEKÜLATİF YÜKSELİŞ UYARISI

BNP Paribas, Goldman Sachs gibi büyük bankaların ardından bakır fiyatlarının temel ekonomik göstergelerin üzerinde seyrettiği konusunda yatırımcıları uyardı. Bankanın stratejistleri, metalin mevcut seviyelerinin büyük ölçüde spekülatif hareketlerden kaynaklandığını belirtiyor.

BNP Paribas stratejisti David Wilson, bakırın hâlâ "aşırı değerli" olduğunu ifade ederek, ton başına 11.000–11.500 dolar üzerindeki fiyatların "neredeyse tamamen spekülatif güdümlü" olduğunu söyledi.

 

