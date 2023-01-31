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Ekonomi Bakır fiyatlarında sert düşüş
Ekonomi

Bakır fiyatlarında sert düşüş

Bakır fiyatları, Çin'de talebe ilişkin ihtiyat nedeniyle düştü

Yeniakit Publisher
2023-01-31 10:05:00 -
Bakır fiyatlarında sert düşüş

Bakır fiyatları, Çin'deki fiziki talebin bir haftalık tatilin ardından durgun kalmasının ardından tüccarların ihtiyatlı davranmasıyla düştü.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.01'de %0,2 düşüşle 9.195 dolar/tona gerilerken, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Mart bakır kontratı %0,2 düşüşle 69.570 yuan/tondan (10.301 dolar) işlem gördü.

Bununla birlikte, her iki bakır kontratı da, zayıflayan dolar, artan fon girişleri ve sıkı COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından talebinin artacağı umutlarıyla aylık kazanca hazırlanıyor.

Çin'in imalat faaliyeti beklentileri aşarak büyümeye geri döndü.

LME'de alüminyum %0,8, çinko %0,3, kalay %1,4 düştü, kurşun %0,4 arttı.

SHFE'de nikel %1,2 artışla 221.930 yuan/tona çıktı. Seansın erken saatlerinde, Filipinler'in nikel ihracatını vergilendirebileceği haberlerinin ardından, 223.290 yuan/ton ile üç buçuk haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

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