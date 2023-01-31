Bakır fiyatlarında sert düşüş
Bakır fiyatları, Çin'de talebe ilişkin ihtiyat nedeniyle düştü
Bakır fiyatları, Çin'deki fiziki talebin bir haftalık tatilin ardından durgun kalmasının ardından tüccarların ihtiyatlı davranmasıyla düştü.
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.01'de %0,2 düşüşle 9.195 dolar/tona gerilerken, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Mart bakır kontratı %0,2 düşüşle 69.570 yuan/tondan (10.301 dolar) işlem gördü.
Bununla birlikte, her iki bakır kontratı da, zayıflayan dolar, artan fon girişleri ve sıkı COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından talebinin artacağı umutlarıyla aylık kazanca hazırlanıyor.
Çin'in imalat faaliyeti beklentileri aşarak büyümeye geri döndü.
LME'de alüminyum %0,8, çinko %0,3, kalay %1,4 düştü, kurşun %0,4 arttı.
SHFE'de nikel %1,2 artışla 221.930 yuan/tona çıktı. Seansın erken saatlerinde, Filipinler'in nikel ihracatını vergilendirebileceği haberlerinin ardından, 223.290 yuan/ton ile üç buçuk haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.