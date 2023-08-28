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Ekonomi Bakır fiyatları yükselişte!
Ekonomi

Bakır fiyatları yükselişte!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 11:31:00 -
Bakır fiyatları yükselişte!

LME'nin kapalı olduğu bugün Şanghay'da bakır fiyatları yükseldi. Ancak, Fed'in daha fazla faiz artırımına gideceği endişeleri yukarı hareketi baskıladı.

LME'nin kapalı olduğu bugün Şanghay'da bakır fiyatları yükseldi. Ancak, Fed'in daha fazla faiz artırımına gideceği endişeleri yukarı hareketi baskıladı.
Londra Metal Borsası'nın resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu bugün, Şanghay'da bakır fiyatları, Pekin hükümetinin borsasını canlandırmak için aldığı son önlemlerin desteğiyle yükseldi. Ancak, Fed'in daha fazla faiz artırımına gideceği endişeleri yukarı hareketi sınırladı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören Ekim vadeli bakır kontratı, bir önceki hafta %1,1'lik yükselişin ardından, bu sabah %0,3 artışla metrik ton başına 69.060 yuan (9.482,10 dolar) seviyesine yükseldi.

Pekin hükümeti, zor durumdaki piyasasını canlandırmak için son girişim olarak Pazartesi gününden itibaren hisse senedi alım satımındaki damga vergisini yarıya indirdi.

China Futures analisti Zhang Weixin'e göre bakır fiyatları, düşük stokların desteklediği kırılgan hava nedeniyle mevcut seviyelerde kalacak ancak yukarı yönlü herhangi bir ivme, güçlü dolar ve faiz artırımı beklentisiyle sınırlanacak.

SHFE'de vadeli alüminyum %0,1 artışla ton başına 18.570 yuan, çinko %0,7 artışla 20.685 yuan olurken, kalay %0,2 düşüşle 215.800 yuan, kurşun %0,1 düşüşle 16.400 yuan ve nikel %0,1 düşüşle 168.970 yuan seviyesinden işlem görüyor.
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