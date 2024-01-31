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Ekonomi Bakır fiyatları geriledi
Ekonomi

Bakır fiyatları geriledi

Yeniakit Publisher
2024-01-31 10:25:00 -
Bakır fiyatları geriledi

Bakır fiyatları, Çin verileri ve Fed ihtiyatı baskısıyla geriledi

Bakır fiyatları, Çin verileri ve Fed ihtiyatı baskısıyla geriledi
Londra'da bakır fiyatları, Çin'in zayıf sanayi verilerinin hissiyatı baskılaması nedeniyle gerilerken, trader'lar Fed'in faiz kararı öncesinde beklemede kaldı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.23'te %0,2 düşüşle 8.594,50 dolar/tondan işlem gördü. Kontrat bu ay şimdiye kadar %0,5 oranında değer kazandı.

Çin'in imalat faaliyeti Ocak ayında art arda dördüncü ayda da daraldı ve bu durum, genişleyen sektörün ve genel olarak ekonominin 2024'ün başında yeniden ivme kazanmakta zorlandığını gösteriyor.

Bunun yanında Çin Demir Dışı Metaller Endüstrisi Birliği'ne (CNIA) göre, Çin'in yurt içindeki bakır tüketimi 2023'te yaklaşık %4,5 arttı. Analistler büyüme oranının bu yıl %3 veya daha düşük bir seviyeye yavaşlamasını bekliyor.

Ancak trader'lar, fiyatların Pekin'den gelecek ek teşvik beklentisiyle destek bulabileceğini kaydetti..
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Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Mart vadeli bakır, %0,5 artışla 69.360 yuan/tona (9.658,28 dolar) yükseldi.

Fed'in bugün faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor ve yatırımcılar, Mart ayında faiz indirimi olasılığına ilişkin Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği ipuçlarına odaklanacak.

Ayrıca maden tarafındaki tedarik gerilimi de metal üzerinde ağırlık yarattı.

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