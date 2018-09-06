Bakır cezveler nasıl parlatılır?

KETÇAP

Kulağa garip gelse de ketçap bakır yüzeyleri temizlemek için kullanabileceğiniz en etkili ve pratik ürünlerden biridir. Temiz bir beze bir parça ketçap sıkın ve karartıları ovalayın. Lekelerin kısa sürede temizlendiğini ve cezvenizin ışıl ışıl parladığını göreceksiniz. Temizleme işleminden sonra bol su ile durulayın.

SİRKE- TUZ

Oksitlenme için her türlü sirkeyi kullanabilirsiniz. Üzüm veya elma sirkesini cezvenin üzerine dökün. Bir kaşık yemeklik tuz ilave edin ve lekeleri ovalayın. Tuz ve sirke karışımı ile en zorlu lekeleri bile temizleyebilirsiniz. Temizleme işlemi bittikten sonra temiz ve tüy bırakmayan bir bez yardımıyla kurulamayı unutmayın.

KARBONAT

Karbonatın Ph seviyesi ve partiküllü yapısı, bakır yüzeylerin temizlenmesine yardımcı olur. Nemli bir bize bir yemek kaşığı karbonat döküp ovalayın. Lekeler çıktıktan sonra bol su ile durulayıp tüy bırakmayan bir bez yardımıyla kurulama işlemine geçin.

LİMON

Asitli limon suyu ve tuz, sirkede olduğu gibi kararma ve oksitlenme için pratik bir yöntemdir. Ortadan ikiye kestiğiniz limona bir yemek kaşığı tuz ekleyin. Cevzeyi limonla ovalayarak lekelerin temizlenmesini sağlayın. Lekeler çıktıktan sonra bol su ile durulayıp tüy bırakmayan bir bez yardımıyla kurulama işlemine geçin.