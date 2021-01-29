Bakın neler çıktı neler! “Türkiye’de yolsuzluğun kralı var” diyen örgütün Türkiye şubesi Oya Özarslan’ın arşivini patlattık
Türkiye'yi yolsuzluğun en çok olduğu ülkeler arasında zikreden örgütün Türkiye'deki ortaklarından Oya Özarslan'ın, "Kararan her medya kuruluşuyla birlikte ülkemiz de gittikçe kararıyor! Zaman grubuna el konulacağı söylentileri çok kaygı verici" dediği belirlendi. Özarslan'ın arşivinden daha birçok skandal mesaj çıktı.
Transparency International (Uluslararası Şeffaflık Derneği) Türkiye raporunu açıkladı. Raporta Türkiye'nin 1995 yılından 2019'a kadarki sözde yolsuzluk rakamları yer aldı. Skandal istatistiklerde neredeyse her yıl yolsuzluğun arttığ görüldü. Özellikle 2007'den sonra oranların zirve yaptığının ileri sürüldüğü raporda, 2019 yılı en çok yolsuzluk yapılan yıl olarak gösterildi.
Gelecek Partisi'ne yakın Karar gazetesi de, söz konusu raporu manşetine taşıyarak Türkiye düşmanlarının sözcülüğüne soyundu.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde söz konusu istatistik hakkında konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, önemli bilgiler paylaştı.
Söz konusu derneği Türkiye temsilcisi Oya Özarslan'ın arşivini açan Karahasanoğlu, Özarslan'ın FETÖ'ye destek çıktığı mesajlarını yayınladı.
Bir paylaşımında Özarslan, FETÖ'nün yayın organlarına el konmasına karşı çıkarak, "Zaman grubuna el konulacağı söylentileri çok kaygı verici" demişti.
CHP'li Mahmut Tanal'ın FETÖ medyasına verdiği desteği de paylaşan Oya Özarslan, "Türkiye'den bir milletvekili, İpek Medya'ya yönelik baskın sırasında özgür basını korumaya çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Aynı zamanda Özarslan, FETÖ'ye ait Bugün gazetesinin kapatılmasına da karşı çıkmıştı.