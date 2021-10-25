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Yaşam Bakın ne oluyor! Kaynayan süte incir atarsanız...
Yaşam

Bakın ne oluyor! Kaynayan süte incir atarsanız...

Pratik bir yöntemle hazırlayarak incirli süt tüketebilir, faydalarından yararlanabilirsiniz. Peki incirli süt nasıl yapılır? İşte hazırlanışı...

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:15:00 -
Bakın ne oluyor! Kaynayan süte incir atarsanız...

Pratik bir yöntemle hazırlayarak incirli süt tüketebilir, faydalarından yararlanabilirsiniz.

İncirli süt nasıl hazırlanır?

Önce sütü kaynatın. Ardından kaynayan sütün içine 3-4 adet kuru incir atın. 5 dakika daha kaynatın. Daha sonra bu karışımı robottan geçirip püremsi bir kıvama getirin.

İncirli sütün faydaları neler?

Sürekli şişkinlik hissediyor, bağırsak tembelliğinden şikayet ediyorsanız, incirli sütü tükettikten yarım saat sonra kabızlık probleminizin çözüldüğünü göreceksiniz.

Balgam sökücü özelliği de olan incirli süt, kronikleşmiş öksürük ve bronşite çare olacak, kısa süre içinde boğaz ağrınızı da geçirecek. İncirli süt, sık sık soğuk algınlığına yakalananlar için adeta doğal bir antibiyotik yerine geçecek.

Not: Eğer süte (laktoza) ya da incire karşı alerjiniz varsa söz konusu karışımı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışınız.

(Yemek)

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