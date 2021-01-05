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Gündem Bakın kimler tarafından fonlanıyorlar! Misyonerlerin ‘ücretsiz’ kılıflı yeni taktiği deşifre oldu
Gündem

Bakın kimler tarafından fonlanıyorlar! Misyonerlerin ‘ücretsiz’ kılıflı yeni taktiği deşifre oldu

Bedava İncil dağıtarak misyonerlik faaliyeti yürüten Kutsalkitap isimli internet sitesini, Microsoft ve Google gibi şirketlerin fonladığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:12:00 -
Bakın kimler tarafından fonlanıyorlar! Misyonerlerin ‘ücretsiz’ kılıflı yeni taktiği deşifre oldu

 yeniakit.com.tr 

Müslüman Türkiye’de, Türk-İslam kültürüne karşı yüz yıllardır devam eden ifsad projeleri, günümüzde de hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Müslüman ülkede Hristiyanlığı yaymak için faaliyet yürüten misyonerler de yeni tekniklerle insanlara ulaşarak, insanları İslam’dan döndürmeye çalışıyor.

Bu uğurda yayın yapan, misyonerler tarafından yürütülen “Kutsalkitap” isimli internet sitesi de İncil’i yaymak için türlü oyunlara başvuruyor.

Ücretsiz dağıtıyorlar

Kutsalkitap” isimli site, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanarak İncil’i her Müslüman’ın evine sokmak için gayret sarf ediyor. Sitenin en büyük vaatlerinden birisi de İncil’in ücretsiz olması. Bedava dağıtılan İnciller ile Türkiye’de Hristiyanlığı yaymaya çalışan Misyonerler, kargo ücretini dahi kendileri karşılıyor.

Kutu üzerinde İncil yazmıyor

İncil alacak olanların sayısını artırmak için insanları cesaretlendirmeye çalışan misyonerler, gizleme yöntemiyle siparişi teslim ediyor. Sitede yer alan bilgilere göre, İncil’i utana sıkıla alacak olanlar için kargo kutusunun üzerinde İncil’e dair en ufak bir bilgi yer almıyor. Bu konu hakkında bir açıklama yayınlayan “Kutsalkitap” isimli site, “Paket üzerinde, içerisinde İncil olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmıyoruz.” ifadelerine yer veriyor.

Dev şirketler tarafından fonlanıyor

Ayrıca söz konusu misyonerlerin teknoloji devleri tarafından fonlandığı belirlendi. İnternet sitesinde yer alan, “Destekçilerimiz” bölümünde, Google ve Microsoft gibi şirketler tarafından yardım aldıkları belirtiliyor.

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Yorumlar

Google zaten kureselcilerin aparatı oldu.

son Amerikan seçiminde gördük. Trump ve destekçilerinin paylaşımlarını boğarken engellerken hatta bizzat utanmadan trumpın tweet'lerine cevap verirken gördük bu maskeli faşistleri. üstünü çizdikleri liderleri gurupları akımları vahşice boguyorlar. içerdeki tetikçileri ne diyor. buralar her fikrin özgürce kendini ifade ettiği yerlermiş. ABD askeri haşhaşi olsak şizofren olsak "tabi tabi" derdik.
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osman

bosuna ugrasiyorlar, bir mülümani incil ile kekliyemezsin, keklersende, o hic müslüman degildi zaten. Batil bir kitab haline getirilmis ve tahrif edilmis incil hic bir hükmü yok.
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