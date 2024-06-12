Bakın bipolar bozukluğu ne tetikliyormuş!

Bipolar bozukluğun bireylerin yaşamında belirli dönemlerde depresyon ve diğer zamanlarda ise enerjinin, uykusuzluğun ve hareketliliğin arttığı manik dönemlerle seyreden yaygın bir ruhsal hastalığı olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Uzm. Klnk. Psk. Buse Gökçe, bilgilendirmede bulundu.

"Genetik yatkınlığı olanlarda daha fazla görülür"

Bipolar bozukluğun kesin nedeni henüz belirlenemediğini söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, “Genetik, nörokimyasal ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Genetik yatkınlığı olan bireylerde bu bozukluğun daha sık görüldüğü bilinmektedir. Ayrıca, stresli yaşam koşulları, ağır travmalar ve sevilen birinin kaybı gibi durumlar da bipolar bozukluğun tetiklenmesine neden olabilir” şeklinde konuştu.

“Belirtileri kişiden kişiye değişir”

Bipolar bozukluk belirtilerinin kişiden kişiye değişebilir ve farklı yoğunluklarda olabileceğine dikkat çeken Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, “Manik belirtiler arasında enerji artışı, aşırı mutluluk, kendini önemli hissetme ve ajitasyon öne çıkarken, depresif belirtilerde enerji eksikliği, değersizlik hissi, özgüven düşüklüğü ve intihar düşünceleri görülür” dedi.

“Aşırı neşeli hissetme, hızlı konuşma ve çok para harcama görülebilir”

Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, mani döneminde görülebilecek belirtileri şöyle sıraladı:

“Aşırı neşeli ve coşkulu hissetme, özgüvende artış, uyku ihtiyacında azalma, hızlı konuşma, çok para harcama, cinsel dürtülerde artış, alkol ve uyuşturucu kullanımı, sabırsızlık, uygun olmayan davranışlarda artış.”

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“Depresif dönemde uyuma güçlüğü, iştahsızlık ve intihar düşünceleri olabilir”

Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, depresif dönemde görülebilecek belirtileri ise şöyle sıraladı:

“Keyifsizlik, enerji eksikliği, konsantrasyon zorluğu, umutsuzluk hali, uyuma güçlüğü, iştahsızlık, intihar düşünceleri.”

“Tedaviyi reddetme eğilimi olabilir”

Karma dönemde ise hem mani hem de depresif atağa ait belirtilerin birlikte görüldüğünü belirten Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, “Kişi çok mutlu bir ruh hali içindeyken kısa süre sonra kendisinden şüphelenebilir hale gelebilir. Bipolar belirtilerinin her gün görülmesi ve en az bir hafta veya daha uzun sürmesi gerekmektedir. Mani dönemi genellikle aniden ortaya çıkar ve bu dönemde kişiler hasta olduklarının farkında olmayabilir ve tedaviyi reddetme eğiliminde olabilirler” şeklinde konuştu.

Bipolar bozukluk tedavi yöntemleri

Bipolar bozukluğun yaşam kalitesini etkileyebileceğini ve işlevsellikte ciddi sorunlara neden olabileceğini söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, “Ancak uygun tedavi ve destekle birlikte birçok kişi semptomlarını yönetebilir ve dengeli bir yaşam sürdürebilir. En önemli faktör, hastanın atak dönemlerinin gözlemlenmesidir. Atakların büyük bir kısmında hasta, ne hissettiğini, ne yaşadığını ve kendisinde ne tür değişikliklerin meydana geldiğini fark edemeyebilir. Bu gibi durumlarda, hastanın hekimle olan işbirliği, yakın çevresinin desteği ve takibi oldukça önemlidir” dedi.

Tedavinin genellikle ilaç tedavisi ve psikoterapinin bir kombinasyonunu içerdiğini belirten Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, “İlaç tedavisinde, duygudurum dengeleyicileri, antidepresanlar ve antipsikotik ilaçlar kullanılabilir. Psikoterapi, bireyin hastalığını daha iyi anlamasına, stresle başa çıkma stratejileri geliştirmesine ve yaşam kalitesini artırmasına yardımcı olabilir” diyerek sözlerini noktaladı.