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Spor Bakın Arda Güler çocukken hangi dernekte yetişmiş!
Spor

Bakın Arda Güler çocukken hangi dernekte yetişmiş!

Yeniakit Publisher
2024-06-19 14:43:00 - 2024-06-19 14:43:38
Bakın Arda Güler çocukken hangi dernekte yetişmiş!

Milli takımın yıldız futbolcusu Arda Güler’in Anadolu Gençlik Derneği’nde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Sezon başında Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon euroya transfer olan Arda Güler fırtına gibi esiyor.

Dün akşam oynanan Türkiye - Gürcistan maçında uzaktan attığı golle dünyanın gündemine oturan Arda'nın çocukluk yıllarına ait iki fotoğraf ortaya çıktı.

Milli Gazete'nin haberine göre, Arda’nın Anadolu Gençlik Derneği’nde (AGD) çekilen fotoğrafları gündeme oturdu. İşte o fotoğraflar:

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