Bakımevindeki şerefsizlik böyle kapatılamaz! Gün yüzü görmesinler
Büyükçekmece'de bulunan bir bakımevinde çalışanların hastaya şiddet uygulaması olayının ardından bakımevinde bulunan hastalar başka yerlere tahliye edildi. Dehşete düşüren görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, "Bu olay tahliye ile kapatılamaz. Devletimiz bunlara gün yüzü göstermesin" dedi.
Büyükçekmece’de faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde yaşanan hastaya şiddet olayı sonrası bakımevinde bulunan hastalar başka rehabilitasyon merkezlerine tahliye edildi.
Bakımevi önüne gelen ambulanslar aracılığıyla hastaların nakli gerçekleşti.
Polis ekipleri de bakımevinin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Dehşete düşüren görüntüler, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Rezil görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, "Bu olay tahliye ile kapatılamaz. Devletimiz bunlara gün yüzü göstermesin" dedi.
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