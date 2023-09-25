Bakım yapanın "yetkili servis" olduğundan emin misiniz?

Havaların soğumaya başlamasıyla kış için hazırlıklar hızlanıyor. Kış aylarında aile bütçelerinin en önemli kalemlerinden birini de ısıtma. Ancak hem konforlu ve güvenli ısınmayı sağlamak hem de maliyetleri düşürmek bazı basit önlemlerle mümkün. Bu önlemlerin başında da kombi bakımı geliyor. Türkiye’de özellikle konut ve küçük iş yerlerinin ısıtılmasında kombiler ilk sırada.

Verimlilik için adımlar atılmalı

Bakımı yapılan kombi, maksimum verimle çalışıyor. Böylece gerektiği kadar ısıtmayan ve bakımsızlıktan verim kaybına neden olan sorunlar ortadan kalkar ve yakıt faturalarına pozitif bir katkı sunar. Bakımı yapılmayan kombiler sadece yüksek doğal gaz faturalarına değil, can ve mal tehdidine de yol açabiliyor. Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için kombi bakımını aksatmamak gerekiyor.

Yetkili servis mi?

Kombilerin bakımını yaptırmak cihazın ömrünü de uzatıyor. Böylece kış sezonu boyunca ihtiyaç duyulan ısınma ve sıcak su ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılanabiliyor. Tüketicilerin en çok dikkat etmesi gereken konuların başında ise sağlıklı bir bakım için mutlaka kullandıkları markanın yetkili servislerini tercih etmeleri geliyor. Kombi bakım sürecinde en çok şikayet edilen konulardan birisi de eve gelen "yetkili servis" görünümlü kişilerin bakım yapmak adına işlemlerde bulundukları ancak ürünün kalitesi ya da garantisi ile ilgili bir bilgilenmede bulunulmadığı. Sektör temsilcileri ise özellikle yetkili servis adını kullanarak eve gelen kişilere karşı daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyorlar.

Tesisat temizliğinin periyodu

Meskenlerin ısıtma soğutmasında en önemli konulardan biri ısı yalıtımı. Her binanın imkânları doğrultusunda ısı yalıtımı yaptırması hem sağlıklı ısıtma ve soğutma hem de daha az enerji tüketimi için önemli.

Peki neler yapılabilir?

Kış gelmeden bakım şart. Bunun yılda en az bir kez olması lazım. Tüm parçaların fonksiyonel olarak kontrol edilerek temizlendiği bakım çalışması için en uygun dönem eylül ve ekim. Bakım için gelen kişilerin yetki belgelerini isteyin, kurumsal firma anlayışına bağlı olarak kılık kıyafet ve kullandıkları evraklarda ilgili firma logoları olup olmadığını kontrol edin.

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Bir kombi bakımı bir saate yakın. Bakım için gelen ekibin kombinin iç ve dış tüm ekipmanlarını kontrol edip etmediğine dikkat etmeniz önemli.

Kombi bakımının yanı sıra tesisat temizliği yaptırmak da cihazların ve sistemin ömrünü uzatır, güvenli ve verimli kullanım sağlar, yakıt tasarrufunu artırır.

Tesisat temizliği yapılmazsa sistem suyunda aşırı kirlenme ve borularda tıkanma meydana gelebilir. Bu da hem radyatörlerinizin gerektiği gibi ısınmasını önler hem de sisteminizin ömrünü kısaltır. Kombide bakım periyodu bir yılken tesisatta 5 yıldır.