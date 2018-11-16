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Bakım uykuda devam ediyor

Uyurken de bakım olur mu? Demeyin! İşte uyurken yapılabilecek bakımlar…

16 Kasım 2018 Cuma 23:10
Bakım uykuda devam ediyor

AKNELİ CİLTLERE ÖZEL

MALZEMELER

1 çorba kaşığı beyaz kil
1 çorba kaşığı yeşil çay
10 damla limon suyu

UYGULAMA

Limon suyu dışında tüm malzemeler karıştırın. Ardından limon suyunu ilave edin. Yüzünüze eşit miktarda uygulayın ve maskeyi gece boyunca bekletin. Sabah uyandığınızda vakit kaybetmeden ılık su ile temizleyin ve ardından varsa nemlendirici kreminizi sürmeyi ihmal etmeyin.

GÖZ ÇEVRESİ BAKIMI

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı bal
3 adet E vitamini kapsülü
1/4 avokado

UYGULAMA

Avokadoyu püre haline getirdikten sonra diğer malzemelerle karıştırın. Yüz ve boyun bölgenize ince bir doku halinde sürün. Sabah önce ılık suyla maskeyi çıkarın. Ardından her zaman kullandığınız temizleyici su ya da losyon ile yıkayıp cildinizi nemlendirin.

YAĞLI CİLTLER İÇİN

MALZEMELER

2 çorba kaşığı kefir
1 çorba kaşığı bal
1/2 portakal kabuğunun rendesi

UYGULAMA

Kefir ve balı bir kapta iyice karıştırın. Gece olunca bu maskeyi yüzünüze eşit şekilde sürün. Sabah uyandığınızda soğuk su ile yüzünüzü yıkayın. Mat, daha az yağlı ve pürüzsüz bir cilde kavuşmuş olacaksınız.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 23:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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