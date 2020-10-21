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Aktüel Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik
Aktüel

Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik

Bakım merkezlerinde, bakım hizmeti sunulabilmesi için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartı ile hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü şartı dikkate alınmaksızın yaşlılara ve engellilere hizmet verilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:51:00 -
Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik

Bakım merkezlerinde yaşlılara ve engellilere, bakım hizmetlerinin sunulması için gerekli gelir kriteri ne olursa olsun gelir kriteri ve ciddi maluliyet durumuna bakılmaksızın Nisan 2021'e kadar hizmet verilecektir.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca aranan şartlar değiştirildi.

Buna göre yeni tip koronavirüs salgınından kaynaklanan zorlayıcı sebepten dolayı; Bakım merkezlerinde bakım hizmeti verebilmek amacıyla, 17 Nisan 2021 tarihine kadar ciddi engelli bakım hizmetlerinin sunulmasına ilişkin gelir kriteri ve gelir kriteri şartı kaldırılmıştır.

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