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Aktüel Bakım merkezleri için ağır engellilik şartı ve gelir ölçütü kaldırıldı
Aktüel

Bakım merkezleri için ağır engellilik şartı ve gelir ölçütü kaldırıldı

Bakım merkezleri, artık gelir ölçütü ve ağır engellilik şartlarını dikkate almaksızın yaşlı ve engellilere hizmet verecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:50:00 -
Bakım merkezleri için ağır engellilik şartı ve gelir ölçütü kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri uyarınca bakım merkezlerinden hizmet almak için aranan şartlar değiştirildi. Buna göre, koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ağır engellilik şartı ile gelir ölçütü şartları, 17 Nisan 2021 tarihine kadar kaldırıldı.

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