Bakım merkezleri için ağır engellilik şartı ve gelir ölçütü kaldırıldı
Bakım merkezleri, artık gelir ölçütü ve ağır engellilik şartlarını dikkate almaksızın yaşlı ve engellilere hizmet verecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri uyarınca bakım merkezlerinden hizmet almak için aranan şartlar değiştirildi. Buna göre, koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ağır engellilik şartı ile gelir ölçütü şartları, 17 Nisan 2021 tarihine kadar kaldırıldı.