Bakım ihalesi yandaşa çile vatandaşa... Ekrem'in İstanbul'unda sıradan bir gün
CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul'da yanan İETT otobüsleri artık sıradan bir hale geldi. Beşiktaş’ta bir İETT otobüsü motor kısmından tutuşarak bir anda yanmaya başladı.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı.
Yangını gören şoför aracı durdurup, yolcuları aşağıya indirirken, yangına ilk müdahaleyi trafikteki sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.