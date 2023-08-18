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Spor Bakhtiyor Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'da
Spor

Bakhtiyor Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'da

Yeniakit Publisher
2023-08-18 01:53:00 -
Bakhtiyor Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş bir süredir temas halinde olduğu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferini bitirdi. Kısa süre içinde imza atması beklenen oyuncu İstanbul'a geldi. İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek olan Zaynutdinov, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Futbol federasyonun talimat değilikliği ile 25 yaşındaki Kazak oyuncu, Süper Lig’de yerli oyuncu statüsünde forma giyebilecek.

Yapılan değişiklikle Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu, yabancı oyuncu statüsünde sayılmıyor.

Kazak oyuncu forvet, orta sahanın, sol kanat, sol bek ve stoper gibi farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor.

2020’de CSKA Moskova’ya Transfer olan Bakhtiyor Zaynutdinov, geçen sezon Rus ekibi ile çıktığı 27 maçta 1 gol, 2 asistlik hücum katkısı sağladı. Bu sezon ise 5 maçta 1 gol attı.
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