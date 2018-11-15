Baker: Türkiye yabancı için çok çekici bir ülke

Yabancı yatırımcının Türkiye’ye hızlı bir dönüş yapacağı ifade edildi. 2016 yılında peş peşe terör saldırıları ve darbe girişimiyle büyük bir travma yaşayan, 2017’de toparlanma dönemi geçirdikten sonra bu yıl cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ağır bir ekonomik saldırıyla karşılaşan Türkiye, alınan tedbirler ve bu tedbirlere özel sektörün hızlı uyumu ile şoku atlattı. Son aylarda yaşanan ataklar, yabancı yatırımcının ve analistlerin de dikkatini çekti. Uluslararası Finans Kurumu Başkan Yardımcısı Georgina Baker, tüm bu yaşananların ve geri dönüşlerin Türkiye’nin gücünü gösterdiğini ifade etti ve yabancı yatırımcının hızla döneceğini söyledi. Dünya Bankası’nın bir kuruluşu olan IFC’nin Latin Amerika, Karayipler, Avrupa ve Orta Asya Başkan Yardımcısı olan Baker “Kuruluşumuzdan bu yana Türkiye’ye yaklaşık 15 milyar dolar yatırım yaptık. Bu yıl yapacağımız yatırım, piyasaların mevcut gelişmelere nasıl reaksiyon verdiğine bağlı. Türkiye bizim en fazla yatırım yaptığımız ülkelerden biri” dedi.

KARARLAR ÇOK YERİNDE

Georgina Baker, uzun vadede Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini paylaştığı konuşmasında “Türkiye nüfus açısından genç bir ülke, büyüyor. Bu anlamda Türkiye’de oldukça fırsat var. Son dönemdeki yavaşlamaya rağmen, ülke büyümesinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor ve çevik bir özel sektörü var. Bence Türkiye, yatırımcılar ve IFC için çekici bir ülke.” diye konuştu. Baker ayrıca hükümetin Yeni Ekonomik Program ile çok önemli bir adım attığını, programın uygulamaya geçirilme hızının yabancı yatırımcı için çok önemli olduğunu, yatırımların geri dönüşünün de çok hızlı olacağını söyledi. Baker, Türkiye ekonomisinin 2008 krizinde de görüldüğü gibi şoklara karşı çok dirençli olduğunu, özel sektörün mevcut problemlere tepkisinin çok iyi olduğunu, atılan adımların da bunu desteklediğini ifade etti.