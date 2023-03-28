Bakanlıktan sinema sektörüne milyonluk destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklamasına göre, sinema sektörü temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; 34 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 311 bin 500 lira, 51 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 237 bin 500 lira, 6 kısa animasyon film yapım projesine 595 bin lira, 2 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine 345 bin lira olmak üzere toplamda 93 projeye 5 milyon 489 bin lira destek sağlandı. Geçtiğimiz yıl 1,8 milyon lira olan destek tutarı bu sene üç katına çıkarılmış oldu.

Kısa Filmler Gençleri Sektöre Kazandırıyor

Yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve tanınması için olanak sağlayan, yaratıcılığı teşvik eden ve izleyicilere çeşitlilik sunan kısa filmlere verilen destekler yönetmenlerin gelişiminde önemli rol oynuyor ve sektöre adım atmalarını sağlıyor.

Bakanlık Desteklerini Artırarak Sürdürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023 yılının ilk Sinema Destekleme Kurulu kararıyla 105 sinema salonuna 14 milyon lirayı aşan destek sağlanmıştı. Belgesel film yapım başvuruları ise mayıs ayında değerlendirilecek.