  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şok iddia: Dost ülkeden Türkiye'ye ihanet! Ajanlarını Türkiye'ye yollayıp bakın ne yaptırdılar

Bakan Süleyman Soylu açık açık uyardı: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek!

İstanbullular dikkat: Pazar evinizde oturun!

Henüz havalanmadı ama dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa ülkesi Hürjet'e talip oldu

Aday Kılıçdaroğlu mu? Saadet Partisi'nden açıklama

Bakan Kurum duyurdu: Bu Mart ayına kadar bitecek! Bir kez daha söz verdiğimiz gibi oluyor

Mumya yapmak için yağlar kullanıyor! Mısır'da bilim insanlarını şaşırtan keşifte yeni sır detay ortaya çıktı

AK Parti'den flaş EYT açıklaması! Emeklilik sabote edilmeye çalışılıyor

6'lı masanın adayı kim? CHP bombayı patlattı

Rus ordusuyla birlikteler! Türkler Ukrayna ile savaşıyor
Kültür - Sanat Bakanlıktan sinema salonlarına 14,2 milyon lira destek
Kültür - Sanat

Bakanlıktan sinema salonlarına 14,2 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek sağlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, küresel salgın sürecinde kapılarını uzun süre kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine, “Yerli Film Gösterim Desteği” verecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 19:41:00 -
Bakanlıktan sinema salonlarına 14,2 milyon lira destek

Bakanlık, sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla 2023 yılı için başvuru yapılan tüm illerdeki 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek verecek.

Destek alan sinema salonlarının listesi Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğünün https://sinema.ktb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekli Filmler Gişede Lider

Sinema salonları yılın ilk ayını yoğun geçirirken toplam seyirci sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre ilk 4 haftada yüzde 10 artış gösterdi. 2023 yılının şu ana kadar en çok izlenen filmi 2 milyonu aşan seyirci sayısıyla Bakanlık destekli “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” olurken onu “Avatar: Suyun Yolu” ve “Kutsal Damacana” 4 filmleri takip etti.

2023 Yılında da 1 Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşturulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi 2023 yılında da devam ediyor. Proje ile 81 ilimizdeki ortaöğretim öğrencilerine, bulundukları illerde yer alan sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılarak sinema kültürü yaygınlaştırılırken doluluk oranı düşük olan ilk seansların kullanımı ile sinema salonlarına da maddi katkı sağlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23