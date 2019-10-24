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Bakanlık’tan ‘Selam kampanyasına’ videolu cevap

Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sebebiyle sosyal medyada "Mehmetçiğe selam gönder" etiketiyle başlatılan kampanyanın yoğun ilgi görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından teşekkür klibi yayımlandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:31

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sırasında A Milli Futbol Takımı futbolcuları, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynadığı Arnavutluk ve Fransa karşılaşması sonrası Mehmetçiğe destek amacıyla asker selamı vermişti. Ayrıca, çeşitli branşlarda mücadele eden mili sporcular da kazandıkları şampiyonluklar sonrasında asker selamı ile desteklerini göstermişti.

Milli Savunma Bakanlığı da "Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" ifadesiyle yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin Tel Abyad’da çekilen görüntülerine yer vermişti.

Komandoların, "Şampiyon olan milli sporcularımızın ve Milli Takımımızın selamlarını aldık, gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Komando" ifadelerini kullandığı video, "MehmekçiğeSelamGönder" etiketiyle paylaşılmıştı.

500 binden fazla destek yorumu

Klibin yayımlanmasının ardından söz konusu etiketle sosyal medyada başlatılan kampanya yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 2,5 milyon kişi tarafından görüntülenen klip, 150 binden fazla kullanıcı tarafından beğenildi, 500 binden fazla destek yorumu aldı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı da gösterilen yoğun ilgiye yeni bir kliple teşekkür etti.

Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki görüntüleri ile başlayan klipte, halkın söz konusu etiketle yaptığı destek paylaşımları da yer aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in selam verirken çekilen görüntülerinin bulunduğu klipte, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asker selamı verdiği fotoğraflar ile "Barış Pınarı Harekatı’nda bizi yalnız bırakmayan aziz milletimize sonsuz saygı ve şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:31
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Suriye
  3. Fırat'ın doğusu
  4. Milli Savunma Bakanlığı
  5. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. A Milli Futbol Takımı
  8. MehmekçiğeSelamGönder
  9. #MehmekçiğeSelamGönder
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