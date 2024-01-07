Bakanlıktan önemli hamle! 15 yaş üzeri araçlara müthiş teklif

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in 2019 yılına kadar uygulanan hurda teşviki programının, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara verilen 15 bin liralık teşvikin, yeniden gündeme geldi.

ESKİ, ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ ARAÇLAR

Palandöken, eski, çürümeye yüz tutmuş, çevre kirliliği oluşturan ve insan sağlığını tehdit eden araçların vatandaşlar tarafından lisanslı geri dönüşüm tesislerine bırakılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğini savunuyor.

BU UYGULAMAYLA NE AMAÇLANIR ?

Bu tür teşvikler genellikle ekonomik canlanma, geri dönüşümü teşvik etme ve çevre dostu uygulamaları destekleme amacı taşır. Talebin değerlendirilmesi ve uygulanması konusunda ilgili bakanlık ve kamuoyuyla işbirliği yapılmalıdır.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in değerlendirmelerine göre, döviz kurlarındaki artışın etkisiyle sıfır araç fiyatlarının yükselmesi ve vergisiz fiyatı artan araçların ÖTV matrahının yükselmesi nedeniyle araç fiyatlarının iki kattan fazla arttığı belirtiliyor.

Bu durumun vatandaşları ikinci el ve yaşlı araç kullanmaya yönelttiği ifade ediliyor.

Palandöken, bu durumu önlemek ve hurda teşviklerini desteklemek amacıyla araçlarını hurdaya veren kişilere çeşitli imtiyazlar sağlanması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle motorlu taşıtlar vergi borçları ve trafik cezalarının silinmesi, çıkarılacak yasanın sürekli yürürlükte kalması gibi imtiyazlar öneriliyor.

YAŞLI ARAÇLAR RİSK TAŞIYOR

Ayrıca, yaşlı araçların trafiğe çıkmasının potansiyel risklere yol açabileceği ve bu araçların hurdaya ayrılmasıyla beraber trafik kazalarının azalabileceği, maddi hasarların azalabileceği ve akaryakıt sarfiyatının düşebileceği belirtiliyor. Bu durumun aynı zamanda milli servetin korunması ve döviz çıkışının önlenmesi açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in açıklamalarına göre, Türkiye'de kara yollarında yaklaşık 26 milyon araç bulunmakta ve bunların çoğunluğunun 15 yaş ve üzerinde olduğu belirtilmektedir. Palandöken, özellikle çevreye daha az atık salan hibrit ve elektrikli araçlara yönelik bir küresel eğilim olduğu bir dönemde, Türkiye'nin hurda ve yaşlı araç kullanımının çevre üzerinde olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekiyor.

15 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLAR NE GİBİ TEHLİKELER OLUŞTURUYOR ?

Ulaşım sektörünün insan yapımı sera gazlarının büyük bir kaynağı olduğunu belirten Palandöken, hurda ve yaşlı araçların çeşitli çevresel sorunlara yol açtığını ifade ediyor. Bu sorunlar arasında kara duman salınımı ve egzoz emisyon değerlerinin normalin üzerinde olması gibi etkenlerin, çevreyi tehdit ettiği ve insan sağlığını olumsuz etkilediği vurgulanıyor.

Palandöken, bu nedenle cadde, sokak ve meydanlarda atıl durumda bulunan hurda ve yaşlı araçlar için vatandaşlara teşviklerin getirilmesi gerektiğini savunuyor. Teşvikler aracılığıyla, vatandaşların bu araçları hurdaya ayırmaları ve çevre dostu, daha güvenli araçları tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor.