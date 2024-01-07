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Otomotiv

Bakanlıktan önemli hamle! 15 yaş üzeri araçlara müthiş teklif

Yeniakit Publisher
2024-01-07 14:20:00 -
Bakanlıktan önemli hamle! 15 yaş üzeri araçlara müthiş teklif

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in 2019 yılında kaldırılan hurda teşviki için bakanlığa talepte bulundu.

Palandöken, hurda teşvikinin tekrar uygulanmasını istiyor ve talep ettiği teşvik miktarının enflasyon şartları göz önüne alınarak güncellenmesi gerektiğini vurguluyor.

HURDA TEŞVİKİ NEDİR ?

Hurda teşvikleri genellikle ekonomik canlanmayı desteklemek, sanayiyi teşvik etmek ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla uygulanan önemli ekonomik araçlardan biridir.

Bu talep, ekonomik politika ve teşviklerle ilgili genel bir konuyu yansıtabilir ve ilgili bakanlık harekete geçti.

15 BİN LİRALIK TEŞVİK YENİDEN GÜNDEMDE
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