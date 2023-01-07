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Gündem Bakanlıktan kullanılmış ve yenileştirilmiş ürün yalanlaması
Gündem

Bakanlıktan kullanılmış ve yenileştirilmiş ürün yalanlaması

Ticaret Bakanlığı, kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatına ilişkin bir basın açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 12:25:00 -
Bakanlıktan kullanılmış ve yenileştirilmiş ürün yalanlaması

Ticaret Bakanlığı, kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: “Son dönemde yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanarak 26/12/2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan, Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın, özellikle tüketim mallarının ithalatına izin verildiği yönünde son derece hatalı yorumlar yapılmaktadır.

Bu çerçevede kamuoyunun doğru bilgiye sahip olması için açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Özellikle belirtmek gerekir ki, atık olmayan kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatının Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi olması hususunda bir değişiklik söz konusu değildir.

Bu çerçevede, kural olarak kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik tüketim eşyasının ithaline izin verilmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

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