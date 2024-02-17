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Gündem Bakanlıktan kritik maden ocağı kararı! İptal edildi
Gündem

Bakanlıktan kritik maden ocağı kararı! İptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-02-17 15:12:00 - 2024-02-17 16:20:14
Bakanlıktan kritik maden ocağı kararı! İptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç’teki maden ocağıyla ilgili kritik bir karar aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 9 işçinin toprak altında kaldığı, Erzincan İliç’teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. Kararın gerekçesi de açıklandı.

Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği maden ocağının, lisans şartlarının ortadan kalktığı tespit edildiğinden çevre izin ve lisans belgesi iptal edilmiştir." ifadeleri kullandı.

Toprak kayması sonucu akan malzemenin, geçici olarak depolanacağı alanın belirlendiği de belirtilen açıklamada, "Geçirimsizliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar, Bakanlığımız gözetiminde devam etmekte olup mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlanmasının ardından, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana kaldırılmasına başlanacaktır." denildi.

Yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum tespit edilmedi

Bakanlığın bölgedeki yüzeysel sular ve yer altı suları ile toprak kirliliği kapsamında çevresel izleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"Bölgedeki hava kalitesi de aynı şekilde sürekli izlenmektedir. Şimdiye kadar tamamlanan analiz sonuçlarına göre, yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum tespit edilmemiş olup analiz çalışmalarına Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, Çevre Referans Laboratuvarı ve yetkili çevre laboratuvarlarında devam edilmektedir. Konuyla ilgili tüm birimlerimiz sahada çalışmalarına devam etmekte olup süreci hassasiyetle takip etmekteyiz."

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