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Bakanlıktan İmamoğlu'na tepki! 'Halkı yanlış bilgilendirmekten başka bir amacının olmadığı aşikardır'

Tarım ver Orman Bakanlığı, Kemerburgaz Kent Ormanı'na ilişkin İBB'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı "Kemerburgaz Kent Ormanı'nı halka açıyoruz" açıklamalarına tepki göstererek "Kemerburgaz Kent Ormanı'nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılmış gibi lanse ederek, 'İmara değil, halka açıyoruz' şeklinde sosyal medya paylaşımları yapmanın halkı yanlış bilgilendirmekten başka bir amacının olmadığı aşikardır." ifadelerini kullandı.

25 Ekim 2019 Cuma 14:30
Bakanlıktan İmamoğlu'na tepki! 'Halkı yanlış bilgilendirmekten başka bir amacının olmadığı aşikardır'

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İBB'nin kurumsal tanıtımlarında, sosyal medya paylaşımlarında ve bazı basın yayın organlarında "İmara değil, halka açıyoruz" şeklinde paylaşılan haberlerin halkı yanlış bilgilendirdiği belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğünce, ülkenin en yoğun nüfusuna sahip İstanbul'da 3 bin 578 hektar alanı kapsayan 136 mesire yerinin tescil edilerek halkın hizmetine sunulduğu vurgulanan açıklamada, kentte 11 şehir ormanının hizmete alındığı, biri Anadolu diğeri Avrupa Yakası'nda olmak üzere iki büyük şehir ormanının da planlanarak tescil edildiği bilgisi verildi.

10 yıl kiraya verildi

Açıklamada, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile İBB Başkanlığı arasında 2012'de imzalanan sözleşme gereği Kemerburgaz Kent Ormanı'nın 10 yıl kiraya verildiği, bu kapsamda belediyenin kent ormanını 3 etaba bölerek çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Birinci etapta yapılması planlanan donatıların geçen yıl tamamlandığı, ikinci ve üçüncü etaplardaki çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu alanın "devlet ormanı" olduğu, bu nedenle Anayasa ve yasalar gereği belediye başkanlıkları ile kurum ve kuruluşların söz konusu alanı imara açma yetkilerinin bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB kurumsal tanıtımlarında ve sosyal medya paylaşımlarında, 'İmara değil, halka açıyoruz' şeklinde ifade edilen alan, halihazırda 2012'den bugüne vatandaşlarımızın hizmetinde olup, imara açılmayacağı yapılan kiralama sözleşmesinde de açıkça belirtilmiştir. Nitekim kira sözleşmesinin 5'inci maddesinde 'Kiraya verilecek mesire yerleri üzerinde sabit tesis yapılamaz.' ibaresi açıkça yer almakta. Hal böyleyken Kemerburgaz Kent Ormanı'nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılmış gibi lanse ederek, 'İmara değil, halka açıyoruz' şeklinde sosyal medya paylaşımları yapmanın halkı yanlış bilgilendirmekten başka bir amacının olmadığı aşikardır."

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 14:30
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. kemerburgaz kent ormanı

YORUM YAZ

  • munir mitismunir mitis10 sa önce
    Muharrem hic olmassa merttiBu tam ..........
  • Fatma Kartal Fatma Kartal 10 sa önce
    Bu yaratık imamoğlu tam bir .............
  • ERSİNERSİN11 sa önce
    KLASİK ŞOVMEN SİYASETÇİLER ÇOĞU BU PARTİDE BULUŞMUŞ, Bİ NANE OLAMIYORLAR HİÇ BİR ZAMAN VE OLAMAYACAKLAR DA
  • taliptalip11 sa önce
    sakin olun her şey güzel olacak istanbullu"larin burnu biraz sürtsün belki akılları başına gelir
  • Hakan TemurHakan Temur12 sa önce
    Ekrem algı ve yalancılıkla siyaset yapan boş bir siyasi bakın bir kaç yıla kalmaz makyajı dökülür.Ekrem mi Muharrem mi desen Muharrem daha düzgün biridir.
  • AliAli13 sa önce
    Nedense barış pınarı harekatı başladığından beri ekrem beyhareketlendi bu açıklama fetonun gazı ile gözleri üzerine çekmeye çalışıyor
  • EKOLL EKOLL 13 sa önce
    Solcular ya da kendini sosyal demokrat diye lanse edenler sosyal medyada kendi yandaşı tv lerde şehirdeki bilbordlarda algının daniakasını yaparken sağ cenah her zaman olduğu gibi seyretmekte ya da uyumakta. Artık uyumayı bırakın uyku zamanı değil. Söz konusu medyalarda algının karşılığı misli ile yalanlayarak cevaplanmalı. Halk algıya inanıyor maalesef.
  • AHMETAHMET13 sa önce
    zaten imamoğlu denen şahsın bir iş yapacağı yok. ak partinin projelerini kendisi yapmış gibi göstermekten başka bir şey yapmıyor. onuda eline yüzüne bulaştırıyor
  • dumanlıdumanlı13 sa önce
    Bu açıklamayı yapmak atanmış devlet bürokratı pozisyonundaki Tarım ve Orman Bakanına ve bürokratlarınamı düşer. İmamoğlunu eleştirecek karşısındaki geçmiş belediye başkanları yokmu,İBB meclisinin AK p li meclis üyeleri yokmu, Cumhur ittifakı partileri yokmu.Bu ittifak partileri bu açıklamalara izin vermek suretiyle kendilerini sıfırlıyorlar,farkında değiller.Bu devlet parti bütünleşmesidir. Geçmişte bundan hayır gören olmadı(1945 CHP).Bundan sonra olacağını düşünenler tarihten ders almayanlardır. Siyaset siyasilerle yapılır atanmış memurlarla değil.
  • hasan bazhasan baz13 sa önce
    bu adam ekrem müdafa sevgi pıtırcığı bilmesek kemerburgazı bize yutturacak,adamın işi devlete kafa tuıtmak galiba
  • sukrusukru13 sa önce
    Sülün Osman'ın elinde yetki olsa değil imara açmak,anında rezidans ve AVM yapacağıní herkes biliyor.Yol ve parkları satışa koyan neler yapmaz.

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