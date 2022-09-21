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Gündem Bakanlıktan düşen helikopterle ilgili açıklama
Gündem

Bakanlıktan düşen helikopterle ilgili açıklama

Denizli'deki helikopter kazasına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, 7 mürettebattan 5’inin yaralandığını, 2’sinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 17:32:00 - 2022-09-21 17:41:34
Bakanlıktan düşen helikopterle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, Denizli’de düşen yangın söndürme helikopterindeki 7 mürettebattan 5’inin yaralandığını, 2’sinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu helikopterdeki 7 kişilik mürettebattan 2’si hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığından kazayla ilgili yapılan açıklamada, “Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun” denildi.

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