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Bakanlıktan alternatif bir finansman yöntemi daha! Devlet Destekli Alacak Sigortası devreye girdi

Etkin bir tahsilât yönetiminin KOBİ’ler için hayati önem taşıdığını vurgulayan KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Seyfettin Kurt, ’’Tahsilât konusunda yaşanan problemler, işletmelerin likiditesini ve kârlılığını olumsuz etkiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda adım atarak önemli bir sayfa açtı” dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:09
Bakanlıktan alternatif bir finansman yöntemi daha! Devlet Destekli Alacak Sigortası devreye girdi

Ticari işletmelerin mali bilançolarının yaklaşık yüzde 40’lık bölümünün ticari alacaklardan oluştuğuna dikkat çeken KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Seyfettin Kurt,  vadeli alacakların, nakit akış eş güdümünü KOBİ’ler için en önemli sorunlardan biri haline getirdiğini söyledi. Kurt, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda bir adım atarak “Devlet Destekli Alacak Sigortası” sistemini geliştirdiğini, bu yolla şirketlerin finansmana ulaşmasının kolaylaştırdığını belirtti.

Etkin bir tahsilât yönetiminin KOBİ’ler için hayati önem taşıdığını vurgulayan Seyfettin Kurt, "Tahsilât konusunda yaşanan problemler, gecikmeler, vadesi geldiği halde hiç karşılanamayan alacaklar, işletmelerin likiditesini ve kârlılığını olumsuz etkiliyor. Nakit akışında meydana gelen olumsuzluklar, şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmesini engelliyor. Bazı durumlarda şirketlerin iflasına bile yola açabiliyor. Şirket iflaslarının yüzde yirmi beşi tahsil edilemeyen alacaklar yüzünden meydana geliyor’’ dedi.

Yeni fırsatlar sunuyor

Konya Ticaret Odası’na üye olan 20 bin civarındaki KOBİ’nin, alacaklarından kaynaklanan riskleri, çek, senet, ipotek gibi finansal enstrümanlarla yönetmeye çalıştığını dile getiren Kurt, ’’Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda bir adım atarak söz konusu riskleri daha iyi yönetmek, gerektiğinde tazmin edilmesini sağlamak için yeni bir alternatif olarak ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’ sistemini ortaya koydu. Alacak sigortası, alternatif bir işletme finansman yöntemi olarak, şirketlerin finansmana ulaşma imkânını, ilave teminata gerek olmadan mümkün kılıyor. Bu sigorta sayesinde firmalar tahsilât ve risk yönetimini bir nevi bu alanda uzman sigorta şirketlerine devrediyor. Böyle bir durumda firmalar pazarlama ve satışa daha çok zaman ayırabiliyor, kredi değerliliği yüksek alıcılarla çalışma olanağı bulabiliyor, ölçülebilir riskler alarak yeni pazarlara ulaşabiliyor. Sigorta kapsamındaki sorunlu alacaklar için tahsilât takibi ve hukuki işlemlerle bu işlemlere ilişkin masrafları sigorta şirketlerine devredebiliyor” diye konuştu.

Risklere karşı korunmanın yolu

“Alacakları tahsil edememe riskine karşı koruma sağlayan alacak sigortasının KOBİ’ler arasında yaygınlaşmasını sağlamak üzere devlet destekli milli bir model ve yerli bir sistem oluşturuldu” diyen Seyfettin Kurt, “Böylece hem KOBİ’lerin uygun koşullarla bu sigortaya erişimini mümkün kılacak hem de sektöre yeni imkânlar oluşturacak etkin bir model ortaya çıktı. Bu ticari alacak sigortaları aynı zamanda bankalar tarafından kredili işlemlerde, ipotek, çek gibi teminat olarak kabul edilecek. KOBİ’ler, tahsilât risklerini, ihtiyaçlarıyla uyumlu alacak sigortası sayesinde hem sigortalamış hem de aktiflerini daha da güçlendirerek, finansmana ulaşmada yeni imkanlara kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Yenilikçi sigortacılar bu üniversitede

KTO Karatay Üniversitesi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenen bu uygulamaya gerek akademik çalışmalarımız gerekse Brokerlik Teknik Personel Yeterlilik yetkinliği hususundaki faaliyetlerimiz ile katkı sunmaya çalışıyoruz” diyen Seyfettin Kurt, “Sigorta sektörüne dair ülkemizde son yıllarda önemli çalışmalar yürütülüyor, yeni enstrümanlar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda lisans düzeyinde sigortacılık eğitimi almak da büyük önem arz ediyor. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerimizden bir kısmı, SEGEM (Sigortacılık Eğitim Merkezi) tarafından verilen, Brokerlik Teknik Personel Yeterlilik belgelerini alarak hem finansal risklerin ölçümü, hem bu poliçelerin üretilmesi konusunda yeterli hale geldiler” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:09
  1. KTO Karatay Üniversitesi
  2. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığ
  4. KOBİ
  5. Konya Ticaret Odası
  6. KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Seyfettin Kurt
  7. Devlet Destekli Alacak Sigortası

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