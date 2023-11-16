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Ekonomi Bakanlıktan 950 milyon lira ceza!
Ekonomi

Bakanlıktan 950 milyon lira ceza!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 11:40:00 -
Bakanlıktan 950 milyon lira ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yılın dokuz ayında Türkiye genelinde 67 bin 381 çevre denetimi gerçekleştirdi, çevreyi kirleten 4 bin 317 tesise ve 25 deniz aracına 950 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.

Tesis veya faaliyetlerin Çevre Kanunu ve ilgili alt mevzuata uygunluğunu kontrol eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde çevre denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, yılın dokuz aylık bölümünde 67 bin 381 çevre denetimi yapılırken, 4 bin 317 tesis ve 25 deniz aracının çevreyi kirlettiği tespit edildi.

Çevreyi kirletenlere söz konusu dönemde toplam 950 milyon liranın üzerinde ceza kesen bakanlık, yasaları ihlal eden 267 işletmenin faaliyetlerine de son verdi.

Gemi kaynaklı atıklar için 339 tesis devrede

Deniz ve kıyılarda kirliliğin önlenmesi ve tespiti çalışmaları da devam ederken, denizlerin kirliliğe karşı korunması için gemi kaynaklı atıklar 339 tesisteki atık alım hizmetiyle yönetiliyor.

Bakanlık, gemilerin çevrim içi ortamda takibi amacıyla hazırlanan Denizcilik Atıkları Uygulaması ve e-Devlet ile entegre Mavi Karekod uygulaması için de çalışmalarını sürdürüyor.
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185 bin ton deniz çöpü bertaraf edildi

Deniz çöplerinin önlenmesi ve temizlenmesi çalışmaları kapsamında 2019'dan bu yana 185 bin ton deniz çöpü toplanıp, bertaraf edildi.

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunu sonrasında izlemeye yönelik birçok çalışmayı hayata geçiren Bakanlık, Marmara Denizi'nde izleme noktasını 150’ye çıkartıp, bölgede 1000 metreküp ve üzeri tüm arıtma tesislerini ise 7/24 çevrim içi takip ediyor.

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