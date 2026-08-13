Bakanlık'ta Trabzon turizminin geleceği ele alındı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede Trabzon’un tanıtımı, turizm altyapısının geliştirilmesi, destinasyon çeşitliliğinin artırılması ve turizm hareketliliğinin yılın tamamına yayılması ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Trabzon turizminin mevcut durumu ve gelişim imkânlarının değerlendirildiği görüşmede, şehrin doğal, tarihî ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü tanıtılmasına yönelik çalışmalar gündeme geldi.

Trabzon Turizminde Dört Mevsim Hedefi

Toplantıda Trabzon’un turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, turizm altyapısının güçlendirilmesi, yeni destinasyonların turizme kazandırılması ve ziyaretçi hareketliliğinin yılın tamamına yayılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şehrin sahip olduğu yayla, doğa, kültür, gastronomi ve kıyı turizmi imkânlarının çeşitlendirilerek daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

Çin Pazarında Trabzon İçin Yeni Fırsatlar

Görüşmenin önemli başlıklarından birini Çin pazarından Trabzon’a yönelik turist hareketliliğinin artırılması oluşturdu. Trabzon’un uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün güçlendirilmesi ve alternatif turizm imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Çavga ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik.

Trabzon’un turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmek amacıyla şehrimizin tanıtımını, turizm altyapısının geliştirilmesini, destinasyon çeşitliliğinin artırılmasını ve turizm hareketliliğinin yılın tamamına yayılmasını ele aldık.

Çin pazarından Trabzon’a yönelik turist hareketliliğinin artırılması; şehrimizin doğal, tarihî ve kültürel değerlerinin uluslararası alanda daha güçlü tanıtılması ile alternatif turizm imkânlarının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk.

Nazik ziyaretleri ve Trabzon turizmine yönelik katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum.”