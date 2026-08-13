  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB'den Mekke Anlaşması açıklaması! "NATO alternatifi" deniyordu CHP’den AK Parti’ye iki katılım daha! Rozetleri Erdoğan takacak Venezuela’dan sonra şimdi sıra orada mı? Küresel haydudun bu kez gözü Küba’da Bakan Çiftçi’den Alihan Kuriş açıklaması! Faaliyetleri o ülkeye taşıyacaklar Gannuşi açlık grevini sonlandırmıştı! Kurtulmuş’tan “özgür bırakılsın” çağrısı Enflasyon Raporu'nda kritik an! TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminini açıkladı MASAK tespit etti: Alihan Kuriş Suç Örgütü 100 milyar TL'yi yurt dışına çıkardı Trump’ın gizlice tüyüşünde yeni detay Siyonist istihbarata CIA şüphe ile bakmış Bir Haber veya Sosyal Medya Paylaşımı Ne Zaman İftira Sayılır? Adı yeni kendisi eski! Yeni Parti’de iç savaş
Kültür - Sanat Bakanlık'ta Trabzon turizminin geleceği ele alındı...
Kültür - Sanat

Bakanlık'ta Trabzon turizminin geleceği ele alındı...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakanlık'ta Trabzon turizminin geleceği ele alındı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede Trabzon’un tanıtımı, turizm altyapısının geliştirilmesi, destinasyon çeşitliliğinin artırılması ve turizm hareketliliğinin yılın tamamına yayılması ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede Trabzon’un tanıtımı, turizm altyapısının geliştirilmesi, destinasyon çeşitliliğinin artırılması ve turizm hareketliliğinin yılın tamamına yayılması ele alındı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Trabzon turizminin mevcut durumu ve gelişim imkânlarının değerlendirildiği görüşmede, şehrin doğal, tarihî ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü tanıtılmasına yönelik çalışmalar gündeme geldi.
Trabzon Turizminde Dört Mevsim Hedefi
Toplantıda Trabzon’un turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, turizm altyapısının güçlendirilmesi, yeni destinasyonların turizme kazandırılması ve ziyaretçi hareketliliğinin yılın tamamına yayılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Şehrin sahip olduğu yayla, doğa, kültür, gastronomi ve kıyı turizmi imkânlarının çeşitlendirilerek daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik değerlendirmeler de yapıldı.
Çin Pazarında Trabzon İçin Yeni Fırsatlar
Görüşmenin önemli başlıklarından birini Çin pazarından Trabzon’a yönelik turist hareketliliğinin artırılması oluşturdu. Trabzon’un uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün güçlendirilmesi ve alternatif turizm imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Çavga ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik.
Trabzon’un turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmek amacıyla şehrimizin tanıtımını, turizm altyapısının geliştirilmesini, destinasyon çeşitliliğinin artırılmasını ve turizm hareketliliğinin yılın tamamına yayılmasını ele aldık.
Çin pazarından Trabzon’a yönelik turist hareketliliğinin artırılması; şehrimizin doğal, tarihî ve kültürel değerlerinin uluslararası alanda daha güçlü tanıtılması ile alternatif turizm imkânlarının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk.
Nazik ziyaretleri ve Trabzon turizmine yönelik katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum.”

 

Bakan Ersoy Şırnak'ta devam eden projeler ve yatırımlar hızlandı...
Bakan Ersoy Şırnak'ta devam eden projeler ve yatırımlar hızlandı...

Kültür Sanat

Bakan Ersoy Şırnak'ta devam eden projeler ve yatırımlar hızlandı...

Bakan Ersoy duyurdu: Aspendos'un sağlık kültürüne ışık tutan bir keşif
Bakan Ersoy duyurdu: Aspendos'un sağlık kültürüne ışık tutan bir keşif

Kültür Sanat

Bakan Ersoy duyurdu: Aspendos'un sağlık kültürüne ışık tutan bir keşif

Bakan Ersoy: Malatya Arkeoloji Müzemizi yeniden ayağa kaldırdık
Bakan Ersoy: Malatya Arkeoloji Müzemizi yeniden ayağa kaldırdık

Kültür Sanat

Bakan Ersoy: Malatya Arkeoloji Müzemizi yeniden ayağa kaldırdık

Bakan Ersoy'a teşekkür: Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi...
Bakan Ersoy'a teşekkür: Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi...

Kültür Sanat

Bakan Ersoy'a teşekkür: Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23