Bakanlıklarda tasarruf dönemi

Ekonomi Servisi

Hükümetin kamuda tasarrufa yönelik atmaya başladığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Özellikle araç kullanımına dönük tasarrufun yaygınlaştırılması için dikkat çekici kararlara imza atılıyor. Hafta içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı akaryakıt ve benzeri giderlerden tasarruf sağlamak amacıyla elektrikli ve hibrit araçlar kullanma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bakanlık olarak bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızda uygun yerlilik oranına sahip elektrikli ve hibrit araçların satın alınması ve kiralanması ile akaryakıt ve benzeri giderlerde yüzde 30’a varan tasarruf hedefliyoruz” dedi.

Hükümetin bugüne kadar yayımladığı genelgelerde öne çıkan taşıt kullanımına dönük tasarruf hedefinin tutturulması için benzer uygulamanın tüm bakanlıklarda hayata geçirilmesi bekleniyor.

YÜZDE 50 YERLİ OLMALI

Kalkınma Bakanlığı’nın Kamu Kurumlarında Taşıt Filosu Yönetimi başlıklı raporuna göre 2017 yılı sonunda devletin taşıt filosu 110 bini aştı. Geçmiş hükümet döneminde Bakanlar Kurulu ise binek ve station wagon silindir hacimlerinin 1600 cc’yi geçemeyeceği ve yerlilik oranının yüzde 50’nin altında olamayacağı yönünde bir karar almıştı. Bu dönemde Bakanlıkların karara uyması bekleniyor.

2021’DE YERLİ ARAÇ

Yerli araç üretiminin başlamasıyla birlikte, devletin bütün kurumlarında, 2021’den itibaren kiralama ve satın alma yoluyla yapılacak yeni araçların temini konusunda yerli aracın öncelikli tercih edilmesi bekleniyor.

FİLO BÜYÜDÜ ARAÇLAR ÇEŞİTLENDİ

2007-2017 döneminde merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kurumların sahip olduğu taşıt sayısı istisnalar hariç yüzde 32 artarak 83 bin 40’tan 110 bin 131’e yükseldi. TBMM, Cumhurbaşkanlığı, yüksek yargı organları, bakanlıklar, kuvvet komutanlıkları, müsteşarlıklar, bazı genel müdürlüklerin dahil olduğu genel bütçeli idareler ise taşıt sayısında başı çekiyor.