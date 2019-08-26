0553 313 94 23

Bakanlıklara yatırımcı dostu birimler geliyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye’nin uzun süredir hem politika hem de uygulama alanında çeşitli adımlar attığını dile getirdi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:51
Bakanlıklara yatırımcı dostu birimler geliyor

Türkiye’deki yatırım ortamı ve teknoloji yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye’nin uzun süredir hem politika hem de uygulama alanında bu alanda çeşitli adımlar attığını söyledi. 

Ermut, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bütün paydaşlarla teknoloji yatırımlarının Türkiye’ye gelmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerek mevzuat gerekse teşvik alanlarında çeşitli düzenlemeler yaptıklarını bildirdi. Ermut, “Yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak ‘yatırım koordinasyon birimleri’ oluşturulacak” dedi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:51
  1. teknoloji yatırımları
  2. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrilen motosikletteki çocuk öldü
    1. Devrilen motosikletteki çocuk öldü
    2. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ -..
    3. Çaldıran’dan Malazgirt’te 60 araçlık..
    4. Müzik, spor ve tatil şölenle birleşti
    5. Haydi, hanımlar! Kış gelmeden..
    6. Türk erkeklerinin yüzde 18’i sakal..
    7. ABD, Güney Kore'nin Japonya'yla..
    8. GRAFİKLİ- İstanbul'da 101 ecdat..
    9. Pursaklar’ın parklarında yoğun çalışma
    10. Enerjinin geleceği YTÜ’de masaya..
    11. Gayrimenkulde toplam satışlar 1..
    12. Otobüs terminalde drenaj sistemi..
    13. Ümraniye’de dehşeti yaşatan ile..
    14. İHH göç yolundaki ailelere ışık oldu!
    15. Yumuşak dokulu irmik topları
    16. İzmir'de otomobilin çarptığı yabancı..
    17. Dört kişilik ailenin açlık sınırı..
    18. İlk yerli ve milli ULAK 750 sahada..
    19. YPG/PKK'yı Türkiye korkusu sardı!..
    20. Hayrabolu’da balık tutma yarışması
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...