Bakanlıklara yatırımcı dostu birimler geliyor

Türkiye’deki yatırım ortamı ve teknoloji yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye’nin uzun süredir hem politika hem de uygulama alanında bu alanda çeşitli adımlar attığını söyledi.

Ermut, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bütün paydaşlarla teknoloji yatırımlarının Türkiye’ye gelmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerek mevzuat gerekse teşvik alanlarında çeşitli düzenlemeler yaptıklarını bildirdi. Ermut, “Yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak ‘yatırım koordinasyon birimleri’ oluşturulacak” dedi.