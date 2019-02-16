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Bakanlık tamamen yasaklamıştı! Tanesini bin TL'ye satmışlar

Gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adıyla piyasaya süren süpheliler, operasyonla gözaltına alındı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:10
Bakanlık tamamen yasaklamıştı! Tanesini bin TL'ye satmışlar

Sağlık Bakanlığı tarafından gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adı altında piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyonlarda 2 bin 69 adet hap ele geçirildi. Şüphelilerin satışları genellikle internet üzerinden yaptıkları, hapların bir tanesini 300 ila 1000 bin lira arasında değişen fiyatlardan sattıkları tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adı altında internet  üzerinden piyasaya sürdükleri iddiasıyla haklarında ihbar bulunan şüphelilerin  yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerden Mustafa T.  yönetimindeki 06 ED 1140 plakalı otomobili Etimesgut ilçesi 2668. Cadde üzerinde durdurdu. Otomobilde ve şüpheliye ait olduğu belirlenen adreslerde yapılan  aramalarda, "düşük hapı" olarak piyasaya sürülen 519 adet hap ele  geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa T, emniyetteki işlemlerinin ardından  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnternetten satmışlar

Ekipler, hakkında ihbar bulunan diğer şüpheli Abdullah E'nin da  yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, Abdullah E'nin ağabeyi Talat E'nin bir  süre önce aynı suçtan tutuklandığını belirledi. Abdullah E'nin kullandığı 67 ZD 351 plakalı otomobilin Ankara  Şehirlerarası Terminal İşletmesinin (AŞTİ) otoparkında olduğunu belirleyen  ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Abdullah E'nin aracında yapılan aramalarda 40 adet hap ele geçirildi.

Öte yandan, aynı konudan yakalanarak tutuklanan Abdullah E'nin abisi  Talat E'ye yönelik daha önceki operasyonlarda bin 510 adet hap ele geçirildiği  öğrenildi. Şüphelilerin satışları genellikle internet üzerinden yaptıkları,  hapların bir tanesini 300 ila 1000 bin lira arasında değişen fiyatlardan  sattıkları tespit edildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:10
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