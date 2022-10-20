  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Utan İmamoğlu utan! Bursa’ya bak bir de Ekrem’e bak!

İran'dan Esra Penahi açıklaması

İslam Memiş 'karar şimdiden satın alındı' diyerek uyardı! Dolar için kritik uyarı

'Bir sene sonra gram altın 1860 lira olacak' diyen Hatice Kolçak altın tahminini güncelledi! Şimdi bunu yapın

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İslam Memiş kazandıracak yolu açıkladı! Altın fiyatlarındaki düşüş için 'değerlendirin' uyarısı! Faiz kararı...

Yönetmelik uğraştırdıkça uğraştırıyor! Semra Güzel'in para musluğu için yeni aşama

Kutsal topraklarda 'Suudi' ihaneti! Alkol satışına izin verilecek!

'O saatte dolarlar satılacak' dedi! Felaket senaryoları yazan Remzi Özdemir yine ortaya çıktı

Akaryakıt fiyatlarına merakla beklenen indirim geliyor! Yakıt doldurmayın, o tarihi bekleyin
Gündem Bakanlık resmen açıkladı! Yurt dışından getirilen cep telefonlarında yeni dönem
Gündem

Bakanlık resmen açıkladı! Yurt dışından getirilen cep telefonlarında yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından getirilen cep telefonlarının takip altına alınacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, BTK ile birlikte yürütülecek uygulamanın 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren hayata geçirileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 16:26:00 -
Bakanlık resmen açıkladı! Yurt dışından getirilen cep telefonlarında yeni dönem

Yeni Akit  Ankara

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Yurt dışından yolcu beraberi getirilen eşya muafiyetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, kişisel eşya muafiyeti kapsamında, yurt dışından ülkemize gelen yolcular, üç takvim yılında bir adet cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak getirebilmektedir. 30 Mayıs 2019 tarihinde getirilen düzenleme kapsamında süre 2 (iki) takvim yılından 3 (üç) takvim yılına çıkarılmış, ayrıca yurt dışından getirilen telefonlar için "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı” da eklenmiştir. Söz konusu uygulama dâhilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek” bilgisine yer verildi.

Uygulama 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren hayata geçecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarımızda görevli Gümrük Muhafaza Memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemlerinin gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, “Söz konusu uygulama 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle hayata geçirilecektir. Böylelikle yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecektir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23