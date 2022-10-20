Bakanlık resmen açıkladı! Yurt dışından getirilen cep telefonlarında yeni dönem

Yeni Akit Ankara

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Yurt dışından yolcu beraberi getirilen eşya muafiyetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, kişisel eşya muafiyeti kapsamında, yurt dışından ülkemize gelen yolcular, üç takvim yılında bir adet cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak getirebilmektedir. 30 Mayıs 2019 tarihinde getirilen düzenleme kapsamında süre 2 (iki) takvim yılından 3 (üç) takvim yılına çıkarılmış, ayrıca yurt dışından getirilen telefonlar için "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı” da eklenmiştir. Söz konusu uygulama dâhilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek” bilgisine yer verildi.

Uygulama 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren hayata geçecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarımızda görevli Gümrük Muhafaza Memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemlerinin gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, “Söz konusu uygulama 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle hayata geçirilecektir. Böylelikle yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecektir” denildi.