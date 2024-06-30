Bakanlık müjdeyi verdi: Maaşlar sil baştan değişiyor!

65 yaş aylığı, Engelli maaşı ve evde bakım ücretlerine rekor zam geliyor. Temmuz zammı ile rakamlar sil baştan değişecek. 6 aylık enflasyon rakamlarının ışık tutacağı zam oranlarında ocak, şubat, mart, nisan ve Mayıs rakamları belli oldu. Geriye sadece Haziran verisi kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet kapsamında vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aile Bakanlığı 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjdeyi verdi. 6 aylık enflasyon verilerini açıklanmasıyla birlite rakamlar güncellenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 aylık enflasyon rakamlarını belirledi. Peki mevcut rakamlara göre maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte sosyal destek ödemelerine ışık tutacak memur maaşlarına yüzde 20 zam öngörülüyor. Peki 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım aylığı alanlara ne kadar zam gelecek?

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.

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Kıdem tazminatı tavan 35 bin 58 lira olurken bedelli askerlik 182 bin 609 lira olarak ödeniyor. Evde bakım yardımı ise 7608,77 lira olarak ödeniyor.

65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLANIYOR

Yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında 65 yaş aylığı 4205,80 liraya yükselecek. Öte yandan Yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3357,37 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 5036,04 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3357,37 lira ödenecek.

Kıdem tazminatı tavanını 42 bin 70 liraya yükselmesi bekleniyor. Bedelli askerlik ücretinin de 220 bin lira civarında olması bekleniyor. Evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

Ayrıca kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.

SOSYAL DESTEK YARDIMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisi

Ebeveyn adına düzenlenmiş ikametgâh

Ailede engelli varsa engelli raporu

Ailedeki bireylerin sağlık sorunlarına dair rapor/belge

Ailede çalışabilecek durumda olup iş bulamadığı için çalışmayan bireyin bulunması durumunda iş aradığına dair İş-Kur İş Arayan kayıt belgesi

Çalışan kişilerin iş yeri telefon numarası ve adresi

Gelir Beyan Formu

Çocukların güncel öğrenci belgeleri

Kira sözleşmesi fotokopisi

İş göremezlik raporu

Ebeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı