Bakanlık harekete geçti! Rezalet görüntü! Küçük kızı alkol masasında oynattılar

Edinilen bilgiye göre Kayseri'de, geçtiğimiz 27 Mayıs'ta bir düğünde yaşı küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı. Kayseri'den gelen rezalet görüntüler sonrası sosyal medyada büyük tepki çekerken bakanlık ve valilik harekete geçti.

SKANDAL OLAYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

O anlara ait olan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüntüyü paylaşan kişinin B.Ç. olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bazı sosyal medya hesaplarından bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerimiz harekete geçmiş, Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla Emniyet ve Jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen byburak3858 isimli tiktok kullanıcısının Burak Çakmak isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir. Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilen şahıslarla ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır. Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

görüntülerin ardından Kayseri Valiliği harekete geçti. Olayla ilgili işlem başlatılırken, yapılan açıklamada, "27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.