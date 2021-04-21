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Siyaset Bakanlık görevi son bulan Zehra Zümrüt Selçuk'tan ilk paylaşım
Siyaset

Bakanlık görevi son bulan Zehra Zümrüt Selçuk'tan ilk paylaşım

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevi son bulan Zehra Zümrüt Selçuk'tan görev değişimi sonrası ilk paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 15:59:00 -
Bakanlık görevi son bulan Zehra Zümrüt Selçuk'tan ilk paylaşım

65.Hükümet Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan ve dün gece bakanlığın ikiye ayrılmasıyla Bakanlık görevi son bulan Zehra Zümrüt Selçuk'un ilk paylaşımı merakla bekleniyordu. Sosyal medya hesabından henüz ünvanını kaldırmayan Selçuk ilk paylaşımını beklenenin aksine twitter hesabından değil instagram hesabından paylaştı. Zümrüt yazılı mesaj yerine kırmızı güllerin bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.

İşte o fotoğraf:

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