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Ekonomi Bakanlık fiyat artışlarını önlemek için harekete geçti
Ekonomi

Bakanlık fiyat artışlarını önlemek için harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, klinker ve çimentodaki fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve bu ürünlerin yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına ilişkin tedbirlerin gecikmeden alınacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 11:19:00 -
Bakanlık fiyat artışlarını önlemek için harekete geçti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekonomi içinde önemli bir ağırlığa sahip olan, doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektörü ve vatandaşların refahını yakından ilgilendiren inşaat sektöründeki gelişmelerin, Bakanlıkça yakından takip edildiği ve dış ticaret boyutuyla da ayrıca izlendiği ifade edildi.

İnşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan klinker ve çimentoda ihracatın öncelikli olarak yurt içi talebin karşılanması amacıyla yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesini teminen bu ürünlerin 4 Eylül 2021 tarihinde "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi"ne alındığına işaret edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ürünlerin yurt içi tedarikinde son dönemde sıkıntı yaşandığına dair Bakanlığımıza vaki yoğun bildirimler ile anılan ürünlerin bilhassa son 1-2 aydır yurt içi satış fiyatlarında Bakanlığımızca gözlemlenen artışlar nedeniyle, bu ürünlerin fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik ihtiyaç duyulabilecek tedbirler Bakanlığımızca gecikmeksizin alınacaktır. Bu tedbirlerin piyasada yaratacağı, Bakanlığımızca beklenen olumlu etkilerin istenilen düzeyde olmaması halinde alınmış tedbirlere ilave başkaca önlemlerin alınmasından imtina edilmeyeceğinin de ilgili tarafların bilgisine sunulmasında fayda görülmektedir."

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