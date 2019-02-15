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Bakanlık duyurdu: Rus savaş uçakları havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının Japon Denizi üzerinde eğitim uçuşu yaptığını açıkladı.

15 Şubat 2019 Cuma 18:02
Bakanlık duyurdu: Rus savaş uçakları havalandı

Rus Tu-95MC stratejik bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde eğitim uçuşu yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Tu-95MC stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi, Ohotsk Denizi'nde ve Pasifik Okyanusu'nun batısında planlı eğitim uçuşu yaptığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı 2 Tu-95MC stratejik bombardıman uçağı Japon Denizi ve Ohotsk Denizi'nin uluslararası suları ile Pasifik Okyanu'nun batı kısmı üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi" dendi.

"15 saatten fazla havada kaldılar"

Su-35C avcı uçaklarının Tu-95MC'lere uçuş sırasında refakat ettiğini bildiren bakanlık, pilotların 15 saatten daha uzun süre havada kaldığını ve mürettebatın havada yakıt ikmali yaptığını belirtti.

"Uluslararası kurallara tamamen uyuluyor"

Bakanlık, Rusya Hava Kuvvetleri'nin tüm uçuşlarının uluslararası sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin kurallara tamamen uygun olarak ve diğer ülkelerin sınırları ihlal edilmeden gerçekleştirildiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:02
  1. Rusya
  2. Rus Tu-95MC
  3. Rusya Savunma Bakanlığı

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