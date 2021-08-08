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Eğitim Bakanlık duyurdu! Milli Eğitim Bakanı Özer, o üyeliğinden ayrıldı
Eğitim

Bakanlık duyurdu! Milli Eğitim Bakanı Özer, o üyeliğinden ayrıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 16:01:00 -
Bakanlık duyurdu! Milli Eğitim Bakanı Özer, o üyeliğinden ayrıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Özer'in, 6721 Sayılı Kanun gereği Milli Eğitim Bakanlığını temsilen bulunduğu Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğini, Bakanlık görevini devraldığı 6 Ağustos 2021 itibarıyla bıraktığı kaydedildi.

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