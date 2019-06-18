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Bakanlık duyurdu: Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, bugün Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristin kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğunu açıkladı.

18 Haziran 2019 Salı 23:20
Bakanlık duyurdu: Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi' ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı, PKK elebaşlarından Karayılan">Murat Karayılan'ın en yakın adamlarından kırmızı listede 4 milyon TL ödülle aranan Ali Piling kod adlı Şerif Yakut'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

68 kişinin ölümünü vermişti

Yakut, 27 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer alıyordu. Teröristin, 59'u güvenlik görevlisi, 68 kişinin de bizzat ölüm emrini vermekten hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 23:20
  1. Bitlis
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