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Aktüel Bakanlık duyurdu: Kardeş ülkeye teslim edildi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Kardeş ülkeye teslim edildi

Somali ordusu için üretilen 12 adet KİRPİ mayına karşı dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı Mogadişu limanında Somali yetkililerine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:58:00 -
Bakanlık duyurdu: Kardeş ülkeye teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile kardeş ülke Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği kapsamında Somali ordusu için üretilen 12 adet KİRPİ mayına karşı dayanıklı zırhlı personel taşıyıcının Somali yetkililerine teslim edildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği kapsamında; Somali ordusu için üretilen 12 adet KİRPİ mayına karşı dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı, Mogadişu limanında Somali yetkililerine teslim edildi" ifadelerine yer verildi.

 

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